Ici tout commence du 9 décembre : Lisandro introuvable (résumé + vidéo épisode 550)

0 ( 0 )

Ici tout commence du 9 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 550 – Lisandro est introuvable ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Deva doit gérer seule la salle du Double A, Lisandro n’est pas venu travailler et n’a pas prévenu… De son côté, David arrive avec l’oeil au beurre noir…







Publicité





Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Lisandro est viré (vidéo épisode du 12 décembre)







Publicité





Ici tout commence du 9 décembre – résumé de l’épisode 550

Au Double A, Lisandro n’est pas venu travailler. Deva ne comprend pas mais gère seule quand David arrive avec l’oeil au beurre noir… Elle refuse d’écouter ses explications.

C’est officiel, Jude est élève à l’Institut Auguste Armand. Il assiste à son premier cours aux côtés du Chef Louis. Et, il se fait déjà remarquer pour bavardage ! Louis tente d’humilier Jude en lui posant des questions pièges, mais Jude fait un sans-faute !

Malgré l’incident de la veille, Teyssier a plus d’un tour dans son sac. Entre illusions et désillusions, Greg ne sait plus sur quel pied danser. Charlène reçoit une bonne nouvelle.



Publicité





Ici tout commence du 9 décembre – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note