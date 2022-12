Ici tout commence spoiler : Lisandro est viré (vidéo épisode du 12 décembre)

5 ( 5 )

Ici tout commence spoiler – Un prof de l’institut Auguste Armand va perdre son poste dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence »… En effet, dans quelques jours, Lisandro est viré !

Il a encore dérapé et Antoine, visiblement très remonté, lui rappelle que ce n’est pas la première fois que ça arrive.







Coup de théâtre à l’Institut ! Lisandro est convoqué dans le bureau de Myriel et Teyssier. Lisandro a commis une faute très grave. Et ce n’est pas la première fois… il n’arrive pas à contenir son sang-froid. Leur décision est prise : Iniesta est mis à pied. Il a frappé un élève, sa lettre de licenciement est prête et Teyssier a déjà retrouvé sa remplaçante.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 551 du 12 décembre, Lisandro viré de l’institut



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

