Scènes de ménages : mort d’Andrée Damant, alias Tata Odette

4.7 ( 11 )

Triste nouvelle que l’on apprend ce matin puisque l’actrice Andrée Damant est décédée. Elle avait 93 ans et avait joué dans des séries comme « Plus belle la vie » ou « Scènes de Ménages ». Vous la connaissiez notamment pour son rôle de Tata Odette aux côtés de José et Liliane.







Publicité





Dans « Plus belle la vie », elle avait incarné le personnage de Julienne Vidal en 2010.







Publicité





Andrée Damant avait également tourné dans nombreux films pour le cinéma, comme récemment dans « Joyeuse retraite ! » aux côtés de Thierry Lhermitte et Michèle Laroque.

« Je viens de perdre ma grand-mère du cinéma, que j’aime énormément… J’ai pas de mots pour exprimer ma douleur… Je suis tellement triste d’apprendre cette mauvaise nouvelle. Je t’aime ma DD, tu seras toujours dans mon cœur« , a écrit Aytl Jensen sur le réseau social Twitter. Il venait tourner le film « Forever » avec Andrée Damant, qui sortira en salles l’an prochain.



Publicité





VIDÉO André Damant dans Scènes de Ménages sur M6

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note