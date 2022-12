Inspecteur Barnaby du 25 décembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

5 ( 3 )

Inspecteur Barnaby du 25 décembre 2022 – Ce soir et comme chaque dimanche, France 3 poursuit la diffusion de la nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 6 inédit de la saison 22 suivi d’une rediffusion.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Inspecteur Barnaby du 25 décembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 22, épisode 6 « Les sorcières d’Angel’s Rise » : L’inspecteur Barnaby est sur le départ pour le Salon de la voyance d’Angel’s rise qui se tient le lendemain, et où son épouse Sarah tient un stand. Avec Jamie, qui vient de perdre son grand-père, l’enquêteur doit plancher sur l’assassinat d’une femme de 23 ans dont le corps a été retrouvé poignardé, entouré de symboles rituels et arborant un arcane de tarot représentant le diable. Fondé par la famille Saint-Stephens en mémoire de leur fille décédée, le Salon attire médiums, cartomanciens et adeptes de l’occulte en tout genre. Le père de la victime affirme qu’il s’agit de l’œuvre du diable.

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



Saison 20, épisode 6 « Faites entrer les clowns » : Un clown maléfique terrorise les habitants de Swynton Magna depuis l’arrivée du cirque Ferabbees. Barnaby et Winter se rendent sur place afin de mettre fin à ses agissements. Leur enquête prend un tour dramatique lorsqu’un clown abat accidentellement son partenaire lors d’une représentation. Fleur découvre bientôt que l’artiste n’est pas l’auteur du coup de feu. Le cirque et son propriétaire semblent être l’objet d’une campagne d’intimidation, d’autant que le terrain sur lequel il est installé est l’enjeu d’un conflit entre deux frères ennemis.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

