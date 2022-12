Le Late avec Alain Chabat du 1er décembre : les invités ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Le Late avec Alain Chabat du 1er décembre 2022 – Avant-dernier numéro inédit et nouveaux invités ce soir dans « Late avec Alain Chabat » sur TF1. On vous propose dès maintenant de découvrir les noms des invités de ce jeudi soir.







A découvrir dès 22h55 sur TF1, après la soirée foot de la Coupe du Monde, puis en replay gratuit sur myTF1.







Le Late avec Alain Chabat du 1er décembre, les invités

Ce jeudi soir, Alain Chabat reçoit Edouard Baer et Stéfi Celma, avec en stand up Haroun et en live Deliah Bon.

Le Late avec Alain Chabat, et l’audience ?

Pas terrible niveau audience cette semaine. Hier, vous étiez seulement 764.000 téléspectateurs devant « Le Late avec Alain Chabat », pour 7.6% de pda. C’est tout de même leader en 2ème partie de soirée.



Le Late avec Alain Chabat, le concept

Dans « Le Late avec Alain Chabat », retrouvez des jeux, des fausses pubs, du stand up, des live musicaux et des entretiens avec toutes les personnalités du monde du spectacle ! Enfin peut-être pas toutes mais franchement une bonne partie.

En même temps, sur 10 émissions on n’aurait pas eu le temps de les avoir toutes ou alors genre 4 secondes chacune mais ça n’aurait arrangé personne. Ni la chaîne avec qui on a quand même des obligations, ni la Planète avec le bilan carbone de l’émission, ni vous pour qui le programme aurait été peu digeste. Déjà qu’on vous fait regarder des écrans avant de dormir… Bref, on s’égare.

