Les 12 coups de midi du 13 décembre : Stéphane décroche sa 5ème l’étoile mystérieuse (explications indices)

5 ( 8 )

Les 12 coups de midi du 13 décembre 2022, 116ème victoire de Stéphane – Stéphane a décroché sa 5ème étoile mystérieuse ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Alors qu’il ne l’avait pas reconnue la veille, aujourd’hui le Maître de Midi a proposé le nom de Laure Calamy. Et c’était bien elle sur cette étoile !

Stéphane a signé un Coup de Maître à 2.000 euros. Et avec cette nouvelle étoile, sa cagnotte personnelle arrive à 483.893 euros de gains et cadeaux.







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 13 décembre, Laure Calamy était sur l’étoile mystérieuse

Laure Calamy était donc bien sur cette étoile mystérieuse. Voici notre décryptage des indices présents sur cette étoile et qui menaient à l’actrice :

– un bunker : pour le film « Ava » (scène où elle est sur une plage et se baigne près d’un blockhaus)

– un arc-en-ciel : pour sa mobilisation pour l’association Urgence Homophobie

– un gant ménager avec un flacon pulvérisateur : elle incarne une femme de ménage dans « À plein temps »

– une coupe : elle a remporté un César et a été nommée plusieurs fois

– une amphore : pour le film « Les Cyclades »

– un téléphone : pour son rôle dans la série « Dix Pour Cent »

– un âne : pour le film « Antoinette dans les Cévennes »

Les 12 coups de midi du 13 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note