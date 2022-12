« Les six Pères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 13 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

5 ( 8 )

« Les six Pères Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce mardi 13 décembre 2022







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les six Pères Noël » : l’histoire

Harper adore Noël ! Aussi, cette mère célibataire a-t-elle imaginé un programme intitulé « Six degrés de Noël ». Dans celui-ci des pères Noël anonymes offrent un cadeau et des instructions à perpétuer.

Les six Pères Noël, interprètes et personnages

Avec : Kathryn Davis (Harper McNevin), Steve Lund (Jason Sparks), Kimberly Huie (Pauline McNevin), Ainara Marin-Alleyne (Dani McNevin)



VIDÉO Les six Pères Noël, la bande-annonce

