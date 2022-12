Les feux de l’amour : résumés spoilers du 5 au 9 décembre 2022

5 ( 6 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 5 au 9 décembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le début de la chimiothérapie de Sharon.







Lola se doute qu’il s’est passé quelque chose entre Kyle et Summer à San Francisco… Elle tente de le faire avouer. Et Phyllis découvre que Sharon a un cancer.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 5 au 9 décembre 2022

Lundi 5 décembre 2022 : Sharon débute sa chimiothérapie. Phyllis devine qu’elle est malade après l’avoir observée et discuté avec Nick. Elle décide de garder le silence. Chance et Abby s’embrassent. Mariah cherche à contacter Tessa, en vain. Elle retrouve au bar du Society Lindsay, une serveuse qu’elle a connue dans un bar, et se confie à elle. Rey demande un congé à Paul sans lui dire que c’est pour s’occuper de Sharon. Furieuse que Phyllis ait percé son secret, Sharon demande à Nicholas de s’assurer qu’elle ne parle pas.



Mardi 6 décembre 2022 : Convaincue qu’il s’est passé quelque chose entre Kyle et Summer à San Francisco, Lola demande au jeune homme de lui avouer la vérité. William annonce à Jack qu’il a quitté le domicile conjugal. Il envisage sa vie sous un autre jour. Victoria apprend que William a été arrêté après avoir déclenché une bagarre dans un bar. Son avocate a réglé sa caution pour le sortir de prison. Elle organise une rencontre avec Amanda pour en savoir davantage sur la nature de leur relation.

Mercredi 7 décembre 2022 : Phyllis découvre la vérité sur la maladie de Sharon et ressent le besoin d’en discuter avec Nick. William souhaite voir ses enfants, mais Victor l’en empêche et lui interdit de remettre les pieds sur sa propriété. Victor avoue à Victoria que William et Amanda Sinclair se donnaient régulièrement rendez-vous dans un motel. Victoria comprend alors qu’elle doit mettre un terme à sa relation avec William. Chance et Abby passent leur deuxième rendez-vous galant dans une chambre de son hôtel.

Jeudi 8 décembre 2022 : Victoria affirme à William qu’elle a la preuve qu’il a passé la nuit avec Amanda. Victoria se défoule lors d’un entraînement de boxe avec son père. Amanda parle à Nate de son passé amoureux. Kyle et Lola font le point sur leur mariage et prennent une grande décision.

Vendredi 9 décembre 2022 : Amanda découvre Ripley, en arrivant dans sa chambre. Celui-ci tente de la convaincre qu’il a changé mais par chance, William arrive et l’oblige à partir. Théo console Lola après sa rupture avec Kyle, ce qui n’est pas du goût de Jack qui les aperçoit. Summer réconforte Kyle, mais avoue qu’elle est ravie de leur rupture. Après avoir quitté Théo, Lola rencontre Mariah, qui lui propose de lui tenir compagnie afin qu’elle ne reste pas seule.

Les feux de l’amour du 5 décembre, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 5 décembre sont déjà en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

