« Playmobil, le film » : c’est ce soir sur M6 (24 décembre)

« Playmobil, le film » au programme TV du samedi 24 décembre 2022 – En ce soir de réveillon, M6 diffuse le film d’animation inédit « Playmobil, le film ». Une belle soirée en perspective pour occuper les enfants avant le passage du Père-Noël !







Un film à voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Playmobil, le film » : histoire, résumé, synopsis

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…



« Playmobil, le film » c’est ce soir sur M6 et 6pLay.

