« Santa & Cie » : votre film avec Alain Chabat ce soir sur France 2 (25 décembre)

« Santa & Cie », le film d’Alain Chabat, est rediffusé ce soir sur France 2. Un film de Noël avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Golshifteh Farahani, et Pio Marmaï. Un excellent film pour petits et grands à ne pas louper si vous ne l’avez pas déjà vu !







À suivre ce soir sur France 2 dès 21h10 mais aussi en direct et en streaming vidéo via France.TV depuis tous vos appareils connectés.







« Santa & Cie » : l’histoire et les interprètes

Au Pôle Nord, le Père Noël, alias Santa Claus, mène une vie paisible avec son épouse Wanda. Alors que la fin d’année approche, tous deux lisent les lettres de demandes de cadeaux envoyées par les enfants du monde entier. Santa rend ensuite visite à Magnus et ses milliers de lutins et de lutines, affairés à la confection des cadeaux. C’est alors que tous s’effondrent, frappés par la même maladie. Pour les guérir, il leur faut de la vitamine C. Santa doit aussitôt se rendre à Paris pour trouver des milliers de tube de vitamine.

Avec Alain Chabat (Santa Claus, le Père Noël), Audrey Tautou (Wanda, l’épouse du Père Noël), Pio Marmaï (Thomas, l’avocat), Golshifteh Farahani (Amélie, l’épouse de Thomas), Bruno Sanches (Magnus et tous les autres lutins), Louise Chabat (toutes les lutines)



« Santa & Cie », la bande-annonce

Pour finir de vous convaincre de choisir France 2 ce soir, voici la bande-annonce officielle du film.

