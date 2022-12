5 ( 10 )

Sept à huit du 1er janvier 2023, sommaire et reportages – Demain et pour bien démarrer la nouvelle année, Harry Roselmack vous donne rendez-vous demain, comme chaque dimanches soir, dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 1er janvier 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Tutelle ou curatelle, près d’un million de personnes placées sous mesure de protection. Une vie sous surveillance pour être protégé de soi-même mais aussi des autres.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Amour et jalousie, l’étonnante histoire de Nicole, qui a tenté de poignardé son mari après 50 ans de mariage.

🔵 Manèges à sensations, saucisses et rodéos. La plus grande fête foraine aux Etats-Unis, à Dallas au Texas, au pays des cow-boys.

🔵 Et l’humour d’Omar Sy, acteur préféré des français, dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 1er janvier 2023.

