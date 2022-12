« Spider-Man 2 » et « Spider-Man 3 » : vos films cet après-midi sur TF1 (histoires et vidéos 27 décembre)

5 ( 9 )

« Spider-Man 2 » et « Spider-Man 3 » : histoires des films sur TF1 ce mardi 27 décembre 2022 – Après avoir rediffusé « Spider-Man » hier, cet après-midi TF1 poursuit la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. A la suite, la chaîne vous propose « Spider-Man 2 » et « Spider-Man 3 »







A suivre dès 13h55 sur TF1, ou sur sur myTF1 via la fonction direct.







A 13h55 : « Spider-Man 2 », histoire et interprètes

Deux années se sont écoulées depuis que Peter Parker a découvert ses pouvoirs et décidé de s’en servir pour faire le bien. Il vit de plus en plus mal sa double identité et a du mal à oublier Mary Jane, devenue comédienne. Entre ses nouvelles «responsabilités», son job d’étudiant et ses cours, le jeune homme ne parvient pas à tout concilier. Il habite dans un appartement miteux et, décidé à ne rien dire à ses proches au sujet de son identité secrète, il finit par s’éloigner de tous ceux qui comptent dans sa vie…

Avec : Tobey Maguire (Peter Parker/Spider-Man), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), Alfred Molina (Dosteur Otto Octovius/Doc Ock), James Franco (Harry Osborn), Rosemary Harris (La tante May), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)



Et à 16h15 : « Spider-Man 3 », histoire et interprètes

Peter Parker a réussi à trouver un équilibre entre ses obligations de super-héros et sa relation avec Mary Jane. Mais lorsqu’une mystérieuse substance contamine son costume, sa vie bascule. Cette transformation lui confère une force et une agilité accrues mais laisse également ressortir les aspects les plus sombres de sa personnalité, comme sa soif de vengeance. Sous l’influence de ce nouveau costume noir, il devient trop sûr de lui et commence à négliger ses proches. Au même moment, Flint Marko, impliqué dans la mort de son oncle s’évade de prison. Quant à Harry Osborn, il n’a qu’une seule obsession : venger la mort de son père…

Avec : Tobey Maguire (Peter Parker / Spider-Man), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), James Franco (Harry Osborn / Le nouveau Bouffon), Thomas Haden Church (Flint Marko / L’Homme-Sable), Topher Grace (Eddie Brock / Venom).

