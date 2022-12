Tout le monde veut prendre sa place : qui est Sébastien, le champion déjà vu dans « Les 12 coups de midi » ?

5 ( 9 )

Tout le monde veut prendre sa place du 27 décembre 2022, 6ème victoire de Sébastien – Sébastien a signé une 6ème victoire ce mardi midi dans le jeu de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place ». Et le visage du champion ne vous est sûrement pas inconnu !







Et pour cause, Sébastien est ancien grand Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ».







En effet, Sébastien était Maître de Midi en 2012 et était reparti avec 233.626 euros de gains en 68 participations. Il est actuellement 17ème au classement des plus grands Maîtres de Midi. Dix ans plus tard, le voilà donc dans « Tout le monde veut prendre sa place » et il y a fort à parier qu’il ira loin.

Aujourd’hui, le champion totalise 6.000 euros en 6 victoires. Il sera de retour demain midi pour tenter de rester dans le fauteuil rouge.



Tout le monde veut prendre sa place du 27 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 27 décembre 2022, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

