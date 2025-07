Faustine Bollaert et Maxime Chattam : la rupture !

Publicité





Faustine Bollaert et Maxime Chattam se seraient séparés, selon les informations exclusives du magazine Voici. Une nouvelle inattendue pour ce couple emblématique, uni depuis plus de quinze ans et parents de deux enfants, Peter et Abbie.











L’animatrice star de France 2, visage emblématique de l’émission « Ça commence aujourd’hui », aurait pris la décision de mettre un terme à sa relation avec l’écrivain à succès, connu pour ses thrillers sombres et captivants.

Jusqu’ici très discrets sur leur vie privée, Faustine Bollaert et Maxime Chattam formaient un duo très apprécié du public. Leur complicité et leurs rares confidences dans les médias laissaient entrevoir un couple soudé, partageant les mêmes valeurs familiales.

Pour le moment, ni Faustine Bollaert ni Maxime Chattam n’ont réagi officiellement à cette information. Il faudra donc attendre une éventuelle confirmation de leur part pour en savoir davantage sur les raisons de cette séparation.



