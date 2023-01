50mn Inside du 14 janvier : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 6 )

50mn Inside du 14 janvier 2023, sommaire et reportages – Comme chaque samedi, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 14 janvier 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ A la Une – Indochine

Après avoir fêté cette année leurs 40 ans de carrière, avec une série de concerts complètement fous jusqu’au Stade de France le groupe sort aujourd’hui un film, pour permettre à ses nombreux fans de revivre cette tournée anniversaire. Pour célébrer cette nouvelle étape, Nicolas Sirkis nous a emmenés à Londres, où le film est sorti en avant-première.

💸 Phénomène : Quand les stars montent leur business.



📸 Le Portrait : Rencontre avec Zazie

Impossible de passer à côté des chansons de son nouvel album « Aile-P » : « Let it shine », « Gravité » ou encore « Couleurs » ! Avant de partir en tournée dans les prochains mois, Zazie a pris le temps de se livrer sur son parcours, sa famille et ses projets.

🎶 La Story : Pamela Anderson

Dans deux semaines sortira un documentaire dans laquelle la star se livre. Elle y revient sur son parcours mais aussi sur les scandales qui l’ont marquée. Notamment la vidéo qui a fait basculer sa vie en 1995 et qui a fait l’objet d’une série sulfureuse l’année dernière.

50mn Inside du 14 janvier 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le Document d’Inside : La Colombie, découvrez le nouvel eldorado latino.

🎭 Dans le Secret du Cirque du Soleil à Las Vegas

Créé et interprété par la troupe du Cirque du Soleil, le spectacle « O », est l’un des shows incontournables de la ville. Un show aquatique qui a fêté ses 25 ans la semaine dernière et n’a quasiment pas changé depuis sa création. Claire Delattre et Gas Carpenter se sont glissés dans les coulisses de ce show spectaculaire.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

