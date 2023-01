66 minutes du 15 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

5 ( 3 )

66 minutes du 15 janvier 2023, sommaire et reportages – Comme chaque dimanche soir, deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne







66 minutes du 15 janvier 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Pouvoir d’achat : ces Français qui stockent

Stock de nourritures, panneaux solaires et cuves d’eau de pluie, telle une survivaliste, cette jeune femme se prépare au pire tout en faisant de belles économies !



🔵 Chirurgie esthétique: ils ne payent rien!

Virginie et Carole s’apprêtent à tester un nouveau laser rajeunissant sans débourser un centime!

Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

