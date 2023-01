Un si grand soleil du 16 janvier : Christophe prêt à encore déraper ? (résumé épisode 1066 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil du 16 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1066 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 16 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo appelle Margaux et lui parle de la discussion qu’il a eu avec Christophe. Il s’est caché derrière la mort du chien mais il a senti qu’il cachait quelque chose. Margaux est sans pitié, elle lui en veut de faire du mal à sa soeur. Ludo prend la défense de Christophe, Margaux préfère raccrocher.







Robin prépare le petit dej pour Thaïs mais elle part. Elle craint de croiser son père et préfère se changer avant d’aller au lycée.



Achille et Christophe sont ensemble, Achille s’excuse d’avoir mis la pagaille entre Cécile et lui. Achille reconnait que ça ne va pas trop avec Cécile depuis qu’ils ont décidé de l’adopter. Achille avoue qu’elle est gentille et que ça vient de lui, il n’a même pas envie qu’elle lui parle… Christophe lui dit qu’il n’y est pour rien et que ça va s’arranger.

Evan rentre chez lui avec les croissants. Il lui demande comment s’est passée sa soirée seul. Robin dit avoir regardé une série et bossé son dm de maths. Evan a le sourire et propose de jeter un oeil, Robin préfère pas. Evan ne lui dit pas qu’il l’a surpris avec Thaïs. Pendant ce temps là, Thaïs est avec Kira. La soirée était sympa, mais elle n’a pas envie d’être en couple. Kira lui demande s’il est sur la même longueur d’ondes… Thaïs lui conseille de faire pareil avec Louis.

Manu montre à Hugo le rapport d’autopsie sur le concurrent de Hosse qui est mort noyé il y a quelques années. Il lui demande de regarder si quelque chose cloche… Manu lui dit qu’il pense qu’il a tué Rostand et il veut le prouver. Hugo accepte de regarder en détails.

Alain interroge Evan sur sa soirée, Eva lui confie qu’il l’a surpris avec une fille et il a dormi à l’hôtel… Evan réalise que son fils est devenu un adulte, ça va trop vite.

Manu vient voir Hosse, il a encore des questions à lui poser. Hosse refuse et parle de l’enquête terminée. Manu lui dit qu’il veut l’interroger la disparition de sa femme. Il sous-entend que sa disparition lui a fait économiser de l’argent, ça tombait bien en plein divorce…

Au lycée, Robin s’est endormi en plein cours. Louis le réveille, il pense qu’il a joué aux jeux vidéos toute la nuit. Robin confie à Louis qu’il a couché avec Thaïs. Louis le félicite. Il espère la revoir.

Le juge Laplace vient voir Becker pour se plaindre de Manu, qui est allé interroger Hosse. Son avocat lui est retombé dessus. Becker assure qu’il va lui parler mais le juge veut le mettre à pied ! Becker lui demande de le laisser gérer ses hommes comme il a l’habitude de le faire. Becker retombe sur Manu, Manu essaie de lui expliquer qu’il s’est planté ! Alex insiste aussi, il pense que Raphaëlle est innocente. Becker refuse de les entendre !

Kira propose un verre à Thaïs mais elle passe la soirée avec Robin. Ils partent tous les deux main dans la main. Kira commence à proposer quelque chose à Louis mais se rétracte et s’en va… Elle va aux Sauvages se confier à Enzo. Elle a l’impression que dans sa vie il ne se passe jamais rien. Enzo lui reproche de ne pas se bouger avec Louis.

A la coloc, Ludo confie à Bilal qu’il s’est pris la tête avec Margaux au sujet de Cécile et Christophe.

Robin appelle Louis, il lui conseille de se bouger avec Kira. Louis pense qu’elle est passée à autre chose, il préfère ne pas insister. Robin pense qu’il passe à côté de quelque chose parce qu’il a peur…

Christophe est avec Hugo, il se confie au sujet de la mort de Ziggy. Il n’arrive pas à s’en remettre. Il est révolté et s’emporte. Il se réconforte en disant que la coupable est en prison, Hugo explique à Christophe qu’il n’en est pas certain… Christophe l’interroge, Hugo dit qu’un flic a un doute sur sa culpabilité. Il lui parle des soupçons sur Darius Hosse, l’associé de Rostand ! Mais le juge a stoppé l’enquête… Christophe est révolté que le coupable reste dans la nature et s’emporte, sous le regard d’Hugo qui semble se poser des questions…

Un si grand soleil du 16 janvier extrait, Christophe prêt à recommencer ?

