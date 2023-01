90′ Enquêtes du 13 janvier : sommaire de votre émission ce soir sur TMC

5 ( 3 )

90′ Enquêtes du 13 janvier 2023 – Tatiana Silva vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TMC pour une rediffusion du magazine « 90′ Enquêtes ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Vols, trafics et chasse à l’homme : le quotidien musclé des gendarmes de Meaux ».







Publicité





Rendez-vous dès 21h25 sur TM juste après « Quotidien », ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





90′ Enquêtes du 13 janvier « Vols, trafics et chasse à l’homme : le quotidien musclé des gendarmes de Meaux »

Vols, trafics et chasse à l’homme : le quotidien musclé des gendarmes Meaux

Ils s’appellent Yoan, Sébastien ou Yann… Et ils n’ont pas froid aux yeux ! Dans ce numéro inédit de 90’ Enquêtes, vous découvrirez des gendarmes qui n’hésitent pas à sortir les muscles pour faire respecter la loi dans un secteur de région parisienne plutôt sensible : la Seine-et-Marne. Situé à l’est de Paris, le département compte un million quatre cent mille habitants. Son paysage est très contrasté, entre petits villages bien calmes en apparence et quartiers sensibles.



Publicité





Pour y assurer la sécurité, plus de 900 gendarmes, notamment ceux de la compagnie de Meaux, dont nous avons partagé les missions pendant plusieurs mois. Trafics, agressions ou cambriolages… L’an dernier, ils ont assuré plus de 28 000 interventions.

Parmi les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, vous découvrirez Yoann, 27 ans seulement, mais déjà rompu aux opérations musclées. Il devra faire face à un fléau qui pose de plus en plus de problèmes aux gendarmes : les délits de fuite.

Parmi les équipes d’enquêteurs, vous suivrez Sébastien, 32 ans, confronté à des gangs de voleurs qui écument la région. Entre cambriolages chez les particuliers, butins parfois très étonnants comme ces engins de chantier dérobés à la chaîne, il devra mettre la main sur des malfaiteurs très rapides, discrets et particulièrement rusés.

Enfin, Yann, un lieutenant de 33 ans, devra gérer un groupe de jeunes soupçonnés de trafic de stupéfiants, bien décidés à jouer les caïds. Au programme : des interventions à hauts risques dans certains quartiers où les gendarmes ne sont pas franchement les bienvenus !

« Vols, trafics et chasse à l’homme : le quotidien musclé des gendarmes de Meaux », c’est ce soir dans « 90′ Enquête » dès 21h25 sur TMC.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note