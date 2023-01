Un si grand soleil spoilers : Dimitri achève sa mission, Manu continue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 janvier 2023)

5 ( 3 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 janvier 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous voulez déjà en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Manu continue son enquête et contre l’avis de sa hiérarchie, il ne lâche et rien et compte bien faire éclater la vérité !

De son côté, Kira se pose des questions au sujet de Louis en voyant Kira et Robin. Et Dimitri va au bout de sa mission, Eve se réjouit que ce soit terminé.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 janvier 2023

Lundi 16 janvier 2023, épisode 1066 : Voyant Thaïs assumer ses envies, Kira commence à se remettre en question. Manu de son côté se fait sévèrement rappeler à l’ordre, mais reste déterminé à découvrir la vérité. Evan, quant à lui, prend un coup de vieux…

Mardi 17 janvier 2023, épisode 1067 : Tandis qu’Achille s’apaise enfin, Christophe fait amende honorable. Mais est-il sincère ? Johanna, quant à elle, ne peut s’empêcher de régler ses comptes, tandis que pour Dimitri, le moment de vérité approche…

Mercredi 18 janvier 2023, épisode 1068 : Alors qu’Eve se réjouit d’avoir rempli sa mission, Manu pense enfin trouver la preuve qui relancera son enquête. Est-il au bout de ses peines pour autant ? Christophe, de son côté, semble sur le point de céder à ses démons…

Jeudi 19 janvier 2023, épisode 1069 :résumé non disponible

Vendredi 20 janvier 2023, épisode 1070 : résumé non disponible



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 16 au 20 janvier 2023

vidéo à venir

