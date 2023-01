« Amour Gloire et Beauté » arrive sur TF1 ce lundi 2 janvier 2023 (résumés en avance et replay)

5 ( 9 )

C’est ce lundi 2 janvier 2023 que la série « Amour Gloire et Beauté » déménage sur TF1. Les fans du feuilleton quotidien risquent d’être un peu surpris ce matin en ne découvrant pas leur série sur France 2 comme d’habitude. Mais pas de panique, TF1 prend la suite ce matin dès 10h20 !







Episode inédit à suivre dès 10h20 sur TF1 et ensuite en replay streaming sur myTF1.







Voici les spoilers de « Amour Gloire et Beauté » pour la semaine du 2 au 6 janvier 2023

Lundi 2 janvier 2023 (épisode 8688) : Steffy et Thomas parlent de Brooke. Ridge s’excuse auprès de cette dernière de ne pas être plus présent pour elle en ce moment. De son côté, Sheila essaie d’interroger Deacon au sujet du Nouvel An, sans succès. Ridge arrive aux Créations Forrester et ses enfants le questionnent au sujet de Brooke. Au restaurant, Sheila rumine son plan maléfique.

Mardi 3 janvier 2023 (épisode 8689) : Aux Créations Forrester, Steffy et Thomas essaient de dresser Ridge contre Brooke. Au chalet, Hope et Liam parlent de Deacon. Hope croise Steffy au bureau et l’ambiance est tendue entre elles. Chez elle, Brooke est assaillie de flash-back lorsque Ridge rentre. De son côté, Deacon revit aussi des flash-back concernant Brooke.



Mercredi 4 janvier 2023 (épisode 8690) : Brooke reçoit la visite de Taylor. A l’hôtel, Sheila repense à son plan maléfique. Sequoyah invite Zende à prendre un verre dehors. Il accepte au moment où Paris arrive. Ils discutent et Paris semble à l’aise avec l’idée de non exclusivité dans leur relation. Aux Créations Forrester, Ridge demande à Carter s’il ne veut pas rencontrer d’autres femmes à cause de Quinn.

Jeudi 5 janvier 2023 (épisode 8691) : Hope et Liam sont au chalet et parlent de Brooke. Chez cette dernière, Ridge et elle évoquent la visite de Taylor. Au bureau, Paris et Carter discutent du rendez-vous de Zende et Sequoyah puis, de leur relation. Ils s’avouent repenser à leur baiser du Nouvel An. Au chalet, Douglas dit à Liam avoir vu sa grand-mère embrasser le Père Noël au Nouvel An.

Vendredi 6 janvier 2023 (épisode 8692) : Liam et Hope décident d’aller parler à Brooke. Ridge essaie de rassurer cette dernière. Carter et Paris passent un moment ensemble et s’embrassent à nouveau.

Amour Gloire et Beauté du 2 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 2 janvier sont déjà en ligne sur myTF1.

