Les feux de l’amour : Victoria se réveille, résumés spoilers du 2 au 6 janvier 2023

4.5 ( 8 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 2 au 6 janvier 2023 – Qu’est-ce qui vous attend cette semaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée le réveil de Victoria. Toute sa famille est à son chevet et elle n’aura finalement pas de séquelle !







Publicité





Mais pour Victor il faut réfléchir à qui va assurer l’interim le temps que Victoria récupère… Et Abby décide de vendre ses parts de l’hôtel à Phyllis. Mais elle n’a pas dit son dernier mot et prépare déjà sa revanche !

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 2 au 6 janvier 2023

Lundi 2 janvier 2023 : Toute la famille est autour de Victoria pour son réveil. En discutant, ils apprennent que William est venu la voir à leur insu. Nate annonce qu’elle pourra sortir rapidement et qu’elle n’aura pas de séquelle. Pour Victor se pose alors la question de l’intérim. Il annonce donc à Nicholas qu’il envisage de mettre Adam à la tête de la société Newman dans le but de faire réagir Nicholas et de l’obliger à prendre la place. Adam demande conseil auprès de Jack et lui avoue qu’il n’a pas d’arrière-pensée en ayant proposé de remplacer Victoria. Chance engage Kevin pour voler l’enregistrement dont dispose Phyllis et où on l’entend avec Adam. Fatiguée de se battre avec Phyllis, Abby lui vend ses parts de l’hôtel avant de lui avouer qu’elle a acheté le terrain en face du Grand phénix pour y construire un hôtel encore plus prestigieux.



Publicité





Mardi 3 janvier 2023 : Jack confie à William que Dina est en fin de vie. William se montre compréhensif mais, il finit par s’emporter. Sharon annonce à Jack qu’elle est atteinte d’un cancer du sein et finit par craquer auprès de Rey. Mariah désespère de ne plus avoir de nouvelles de Tessa et se confie à Lindsay. Rey annonce à Amanda que Ripley est en prison, mais celle-ci semble toujours terrorisée.

Mercredi 4 janvier 2023 : Après l’avoir surprise avec Lindsay, Tessa demande des explications à Mariah. Reed fait une visite surprise à Sharon au ranch. Nikki cherche à savoir si Victor compte nommer Adam à la tête de la société Newman pendant sa convalescence, mais l’arrivée de ce dernier accompagné de Chelsea semble alors l’indiquer. Phyllis rend visite à Amanda afin de la soutenir et de la rassurer, puis elle apporte à dîner à Nick dans le but de lui demander un service. Elena et Nate font visiter leur potentielle nouvelle clinique à Devon.

Jeudi 5 janvier 2023 : Genoa City est en proie à de violentes chutes de neige. Summer et Kyle trouvent refuge au Society après avoir eu un accident de voiture. Théo, resté au Society en vue de séduire Lola, reproche à Kyle de ne pas avoir choisi un autre lieu pour s’abriter. Au Grand phénix, Chance aide Abby à gérer la colère des clients pendant que William tente de se réconcilier avec Amanda. Ashley fait son retour à Genoa City pour soutenir Jack, désemparé face à l’état de Dina qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Chloé reproche à Kevin de ne pas la soutenir suffisamment pendant sa grossesse.

Vendredi 6 janvier 2023 : William et Amanda sont coincés dans une chambre d’hôtel durant la tempête et discutent de leur possible futur ensemble. De leur côté, Devon, Nate et Elena soignent le jeune Jared qui a été attaqué par plusieurs individus pas très loin du bâtiment qui deviendra leur clinique et il devient leur premier patient. Chloé souffre de contractions de Braxton-Hicks. Kevin, Michael et Lauren tentent de la distraire tant bien que mal. Mariah essaie de faire en sorte que Faith s’ouvre et se confie à elle.

Les feux de l’amour du 2 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 2 janvier sont déjà en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note