Demain nous appartient : Arthur bientôt de retour ? Les confidences de l’acteur !

Demain nous appartient, infos DNA – Et si un personnage phare revenait prochainement dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Après avoir quitté la série en septembre 2021, Théo Cosset, alias Arthur dans la série quotidienne, a annoncé sur les réseaux sociaux sont envie de revenir !







« En cette année 2023 qui va débuter, j’aimerai reprendre le rôle d’Arthur sur DNA ! La team et mon personnage me manque. Il y a tant d’évolution et de retour différent qui sont possible. » a-t-il écrit sur le réseau social Twitter.







Dans la série, le personnage d’Arthur a quitté Sète en septembre 2021 pour rejoindre sa mère, Sandrine, partie vivre en Guadeloupe avec Morgane.

Un retour ferait certainement plaisir aux fans de « Demain nous appartient », le personnage d’Arthur étant fortement apprécié. La production entendra-t-elle l’appel de l’acteur ?



En attendant, rendez-vous ce soir sur TF1 pour un nouvel épisode de DNA !

En cette année 2023 qui va débuter, j’aimerai reprendre le rôle d’Arthur sur @DNA_TF1 ! La team et mon personnage me manque. Il y a tant d’évolution et de retour différent qui sont possible. Qu’en pensez vous ? 🤗 @TF1Pro @gdementhon @TF1 https://t.co/T7XM7MYcYS — THEO COSSET (@theocossetoff) December 31, 2022

