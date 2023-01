Demain nous appartient du 6 janvier : qui est le tueur ? Le suspect est... (résumé + vidéo épisode 1335 en avance)

5 ( 10 )

Demain nous appartient du 6 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1335 de DNA – La police sait maintenant que le drone n’a pas foncé sur l’avion par hasard « Demain nous appartient ». L’enquête commence pour trouver le coupable et comprendre qui était sa cible : le pilote de l’avion ou Sara ? Le premier suspect n’est autre que… Stéphane, le compagnon de Soraya !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 6 janvier 2023 – résumé de l’épisode 1335

Adam est enfin libéré, son drone a bel et bien été piraté. Martin, Georges et Lisa continuent leur enquête sur ce crash soudain… Ils ont un nouvel élément à creuser. Le pilote s’était disputé avec quelqu’un assez violemment. Et il s’agit de Stéphane Jorda, le compagnon de Soraya et nouveau coloc de Gabriel !

Face aux policiers, Soraya doit prendre sa défense… Le cauchemar de Sara n’est pas terminé. Et William peine à couper le cordon avec sa fille. Quant à Rayane, il fait ses premiers pas à Varda.



Demain nous appartient du 6 janvier 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

