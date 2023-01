Demain nous appartient spoiler : Bart apprend la vérité sur Adèle (vidéo épisode du 25 janvier)

5 ( 9 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 25 janvier 2023 – Bart entretient depuis déjà un petit moment une relation épistolaire avec Adèle dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Une jeune femme mystérieuse qui plait beaucoup à Bart…

Et dans quelques jours, Sara et Roxane révèlent à Bart le secret d’Adèle : l’homme qu’elle aimait est mort dans un accident de moto alors qu’elle était avec lui !







Pour aider Bart, Roxane et Sara ont décidé de faire des recherches sur Adèle. Grâce à leurs informations, Bart y voit plus clair à propos de cette femme avec qui il échange des lettres… Il décide d’aller lui parler et cette fois-ci en se retrouvant face à elle !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1348 du 25 janvier 2023 : Bart face à la vérité sur Adèle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



