Demain Nous Appartient spoiler : Karim fait un aveu à Rayane avant son départ (vidéo épisode du 3 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Sortez les mouchoirs ! Karim va vivre un moment douloureux dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va devoir dire adieu à Rayane…











Rayane part vers une nouvelle vie à Paris avec Jimmy. Un moment compliquant pour Karim, qui avoue à son fils qu’il va lui manquer… Tout en retenue, Rayane reconnait que c’est réciproque.

Rayane rentre dans la gare, Karim s’éloigne et son téléphone sonne… C’est Rayane ! Il le remercie pour tout ce qu’il a fait pour lui. Et Karim lui confie qu’il est fier d’avoir un fils comme lui, il l’aime ! Rayane lui dit que lui aussi et l’appelle papa. Karim est très ému.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1979 du 3 juillet 2025 : Karim et Rayane, les adieux

