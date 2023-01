Demain nous appartient spoiler : Sara entre la vie et la mort (vidéo épisode du 9 janvier)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 9 janvier 2023 – Les choses vont mal tourner après le crash dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Sara et Sylvain sont tous les deux entre la vie et la mort, l’hôpital est victime d’une attaque !

En effet, tout le service de réanimation, puis tout l’hôpital, se retrouve privé d’électricité… Roxane et Christelle sont folles d’inquiétude.







L’hôpital Saint-Clair est victime d’une attaque ! Les chambres de Sylvain et Sara se retrouvent sans électricité tandis qu’ils sont en urgence vitale. Il faut agir au plus vite avant qu’un drame arrive… Et c’est finalement tout l’hôpital qui se retrouve sans électricité, Renaud et Marianne sont en panique !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Roxane dans la tourmente, les résumés jusqu’au 20 janvier 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1336 du 9 janvier 2023 : panique à l’hôpital

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



