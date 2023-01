« Tout le monde chante : les stars relèvent le défi » : les invités ce soir sur W9 (4 janvier 2023)

5 ( 5 )

« Tout le monde chante : les stars relèvent le défi » au programme télé de ce mercredi 4 janvier 2023 – Pour la 12e année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens montent sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français dans « Tout le monde chante : les stars relèvent le défi ». Ils vous s’unir pour donner des ailes à l’association « Tout le monde chante contre le cancer ». Une soirée présentée par Jérôme Anthony où de nombreux artistes partageront la scène du Dôme de Paris.







Pour suivre cette soirée évènement, rendez-vous sur W9 dès 21h10 mais aussi en replay et streaming gratuit sur 6Play.







« Tout le monde chante » : les invités du 4 janvier 2023

Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle, dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles.

Et cette année encore, au cours d’un gala exceptionnel au Dôme de Paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes Franck Dubosq, Florent Peyre, Alex Vizorek, la youtubeuse star Natoo, la journaliste Kareen Guiock Thuram, les comédiens Bruno Putzulu et Nathalie Marquay, les animateurs Elodie Gossuin, Laurent Maistret, Erika Moulet, le chorégraphe Kamel Ouali et bien d’autres, jouent le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir.

Pour les accompagner dans ces prestations périlleuses, les chanteurs au grand cœur : M Pokora, Jenifer, Christophe Willem, Tayc, Anne Sila, Chimene Badi, Julie Zenatti, Salvator Adamo, Suzane…

« Tout le monde chante » : extrait vidéo

Pour vous mettre dans l’ambiance, voici quelques images…



Quand la voix de @MPokora rencontre celle de @Kareenkg, ça donne ça ⬆😍

"Tout le monde chante" : les stars relèvent le défi, ce mercredi à 21:05 pic.twitter.com/zcIf9kSLIR — W9 (@W9) January 4, 2023

