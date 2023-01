Demain nous appartient spoilers : le maître chanteur retrouvé, Jack perd espoir, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 30 janvier au 3 février 2023)

4.3 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 30 janvier au 3 février 2023 – Le week-end commence et si vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore marquée par la suite de l’enquête sur la disparition du père de François.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : François ment à Adam (vidéo épisode du 1er février)







Publicité





Celui-ci découvre la vérité sur son père et Muriel, sa maîtresse. La police finit par mettre la main sur le maître chanteur mais il est trop tard !

De son côté, Rayane a une belle attention pour Jack. Mais ce dernier voit ses espoirs s’envoler, il est anéanti…

Quant à Bruno, il déçoit ses enfants et Alex lui tend la main.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 janvier (épisode 1351) : Chloé apporte sa précieuse contribution à l’enquête. La dernière lettre renferme un mystère. Raphaëlle intègre Romy à Sète. Bruno déçoit ses enfants.

Mardi 31 janvier (épisode 1352) : Une rencontre trouble Muriel. François est prêt à tout pour avoir des réponses. Stéphane et ses amis font une drôle de randonnée. Rayane se jette dans la gueule du loup.

Mercredi 1er février (épisode 1353) : Muriel fait une découverte accablante. Adam perce le secret de son père. Alex rend service à Bruno. Victoire vole au secours de ses amis.

Jeudi 2 février (épisode 1354) : Un couple en crise. Le maître-chanteur est retrouvé… trop tard. Rayane a une douce attention pour Jack. Adèle ne cesse de surprendre Bart.

Vendredi 3 février (épisode 1355) : La police entend les aveux d’Adam. L’agresseur retrouve sa victime. Les espoirs de Jack s’envolent. Bart fait face à sa culpabilité.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 30 janvier au 3 février 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note