Envoyé Spécial du 19 janvier : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 19 janvier 2023 – Ce jeudi 19 janvier à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 19 janvier 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Médicaments : alerte à la pénurie !

Où sont passés l’amoxicilline et le paracétamol ? Depuis quelques semaines dans les pharmacies, c’est devenu un casse-tête pour trouver certains antibiotiques ou antidouleurs. Des dizaines de références de médicaments sont en rupture de stock. En France, des milliers de patients craignent de ne plus pouvoir se soigner.

Hypertension, rhumatismes, ou cancer… En 2022, près de 3 000 médicaments ont connu des difficultés d’approvisionnement dans les pharmacies et les hôpitaux. Qui est responsable ? Combien de temps va durer la crise ? Les promesses de relocalisation de l’industrie pharmaceutique qui ont été faites pendant la pandémie de Covid sont-elles tenues ? « Envoyé spécial » a remonté la chaîne de production des médicaments, des pharmacies jusqu’aux usines indiennes et enquêté sur un marché international où l’argent prime parfois sur la santé.

Un reportage de Nathalie Gros, Wandrille Lanos et Marielle Krouk pour CAPA.

🔴 Ordures ménagères : un service public à la poubelle ?

Bientôt tous éboueurs ? C’est devenu le quotidien d’Audrey, une jeune mère de famille de 33 ans contrainte de transporter elle-même ses sacs poubelles dans des bacs à l’entrée de sa commune. Elle est excédée par l’odeur qui parfume désormais sa voiture. En Dordogne, comme dans des dizaines d’autres départements, fini le ramassage des ordures à domicile. Il est remplacé par des « points d’apport volontaire ». De nombreux villages mais aussi des quartiers dans de grandes villes adoptent ce nouveau mode de collecte.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait presque l’unanimité contre lui. Et pour cause : bacs sous-dimensionnés qui débordent, personnes âgées impotentes vivant désormais au milieu de leurs ordures, multiplication des décharges sauvages… Il souffle un vent de révolte dans les campagnes contre ce système. Et pourtant, à l’origine, il part d’une bonne intention : inciter la population à réduire ses déchets. Mais derrière les discours écologiques, c’est un service public qui disparaît. Et les habitants, souvent en zones rurales, se sentent un peu plus abandonnés.

Un reportage de Delphine Welter et François Gagnant pour Cover Presse.



🔴 Retraites : le compte n’y est pas !

Tous les retraités touchent-ils ce qui leur est dû ? Leur pension est-elle bien calculée ? Selon un rapport de la Cour des comptes portant sur l’année 2019, une retraite sur sept comporterait des erreurs de calcul, le plus souvent en défaveur des pensionnés, allant jusqu’à plusieurs centaines d’euros par mois… Régime de base, régimes complémentaires, salariés, fonctionnaires, indépendants, auto-entrepreneurs… pour des milliers de retraités, percevoir sa pension est devenu un casse-tête.

Blagica, 86 ans, a mis deux ans pour percevoir sa pension de réversion suite au décès de son époux. Deux ans d’appels, de courriers sans réponse. Sans l’aide de son fils, elle n’aurait pu faire face. « Envoyé spécial » a rencontré ces retraités obligés de se battre pour toucher ce qui leur est dû. Et combien d’autres ignorent que le montant de leur pension n’est pas bon ?

Un reportage d’Alexandre Paré, Alice Gauvin, Nicolas Bellemon, Elodie Delevoye et Benoît Viudès.

🔴 Les secrets du plus jeune milliardaire de France

C’est un autodidacte et le plus jeune milliardaire de France. Et pourtant, personne ne le connaît. Sadri Fegaier, 43 ans, est un homme puissant et discret, un entrepreneur qui a bâti un empire de l’assurance à partir d’une simple boutique de téléphonie dans une galerie commerciale de Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

Mais aujourd’hui, il est la cible de milliers de consommateurs en colère, qui l’accusent d’escroquerie. Ses assurances pour téléphone portable seraient-elles le prétexte pour multiplier les prélèvements sur les comptes de ses clients ? « Envoyé spécial » a enquêté sur ce self-made man adulé par ses salariés et dénoncé par des associations de consommateurs.

Un reportage d’Olivier Sibille, Alex Gouty et Benoît Sauvage.

