Balthazar du 19 janvier 2023 : lancement de l’ultime saison ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Balthazar du 19 janvier 2023 – Balthazar est de retour ce jeudi soir sur TF1 pour le lancement de la saison 5 inédite. Attention, sortez les mouchoirs, il s’agit de l’ultime saison ! TF1 ne diffusera qu’un seul épisode inédit chaque jeudi soir, qui sera suivi de plusieurs rediffusions.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Balthazar du 19 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 1 « Marionnettes » : Marrakech. Balthazar coule des jours heureux, loin de la police qui le traque, encore convaincue de sa responsabilité dans les meurtres perpétrés par son frère. Mais la quiétude de Balthazar vole en éclats quand il apprend que Camille, Delgado et Olivia ont perdu leur poste à cause de l’aide qu’ils lui ont apportée lors de sa fuite et de leur échec à arrêter un criminel sanguinaire qui sévit à Paris, « Le marionnettiste ».

Avec : Tomer Sisley (Raphaël Balthazar), Constance Labbé (Camille Costes), Yannig Samot (Jérôme Delgado), Philypa Phoenix (Fatim), Côme Levin (Eddy), Caterina Murino (Olivia Vésinet), Pauline Cheviller (Lise), Leslie Medina (Maya), Olivier Sitruk (Alexandre Balthazar), Nicolas Lumbreras (Commandant Miliotis), Hugo Bardin (Paloma), Nastassja Girard (OPJ Linda), Nicky Marbot (OPJ Roger), Clément Deboeur (Nicolas Julliard), Naël Malassagne (Adrien Julliard), Scotty Bernard (Ado victime), Tella Kpomahou (2ème victime famme chapelle), Nicolas de Lavergne (Détenu alcoolisé)



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note