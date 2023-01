Ici tout commence du 3 janvier : Samia déçoit Ethan (résumé + vidéo épisode 570)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 3 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 570 – Le Championnat des Chefs est lancé ce soir alors que Ferigno et Teyssier se provoquent dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Samia déçoit Ethan en lui annonçant qu’elle ne se mettra finalement pas en binôme avec lui…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 janvier 2023 – résumé de l’épisode 570

A l’Institut, Clotilde rassemble Théo, Emmanuel, le Chef Ferigno et la Cheffe Meyer pour leur présenter le déroulé du Championnat. C’est sans compter sur Teyssier et Ferigno pour se critiquer.

De son côté, Samia gâche tout avec Ethan… Il ne comprend pas pourquoi elle préfère être avec Ambre. Mehdi se retrouve au cœur des tensions entre les sœurs Rochemont. Entre amour et ambition, le cœur de Samia balance. En cuisine, Théo et Axel s’allient pour mettre Jude à l’épreuve.



Ici tout commence du 3 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

