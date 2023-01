« Jack Reacher : Never Go Back » : votre film avec Tom Cruise ce soir sur France 2 (22 janvier)

5 ( 6 )

Ce dimanche soir à la télé, France 2 rediffuse le thriller américain « Jack Reacher : Never Go Back ». Un film signé Edward Zwick et porté par Tom Cruise, Cobie Smulders ou bien encore Danika Yarosh.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 2. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT.. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







Publicité





« Jack Reacher : Never Go Back » : le synopsis

Ancien militaire devenu justicier solitaire, Jack Reacher sympathise avec le major Susan Turner, qui dirige l’unité de l’armée à laquelle il appartenait. Un jour, alors qu’il devait la rencontrer, il apprend qu’elle a été arrêtée pour espionnage. Persuadé qu’il s’agit d’un coup monté, il décide de lui venir en aide. Mais rapidement, il est lui-même accusé de meurtre, puis arrêté. Il parvient à s’évader de la prison militaire, emmenant Turner avec lui.

« Jack Reacher : Never Go Back » : bande-annonce

Pour les plus impatients, (re)découvrez la bande-annonce du film.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note