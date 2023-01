Le Quiz des champions du 21 janvier : Xavier et Enzo s’affrontent ce soir sur France 2 (liste des candidats)

4.6 ( 10 )

« Le Quiz des champions » du samedi 21 janvier 2023 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce samedi soir sur France 2, Cyril Féraud présente un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Aujourd’hui, 10 nouveaux champions d’exception, maitres des jeux télé de France 2, France 3 et TF1, se présentent face à Cyril Féraud avec un seul objectif : devenir le champion des champions. Et parmi eux, vous allez retrouver Enzo (Slam) et Xavier (Les 12 coups de midi) !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Le Quiz des champions » du 21 janvier, le programme

Plusieurs d’entre eux participent pour la première fois à cette compétition hors normes : Enzo, incroyable numéro 1 du Grand Slam à tout juste 19 ans, qui retrouvera Cyril Féraud auprès duquel il a brillé durant plus de 40 semaines ; Claire et Sébastien, premiers représentants de Tout le monde a son mot à dire ; Samuel, grand champion de Tout le monde veut prendre sa place.

D’autres grandes figures feront leur retour : Xavier et Bruno des 12 Coups de midi, Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place, Arthur de Slam, ou Christophe de Questions pour un champion, passé à un point d’une victoire lors de la première édition…

Nos 10 champions vont s’affronter tout au long de la soirée au cours de quatre manches. Pensées pour mettre à l’épreuve leurs incroyables capacités. Au programme : questions de rapidité, de listes, mais aussi des QCM, des questions en rafales ou des thèmes de sabotage.

Le grand vainqueur de cette 4e édition décrochera le titre de « Champion des champions » et 20.000 euros à reverser à l’association de son choix.

Marie-Christine, plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place (France 2)

Sébastien, 2e plus grand champion de Tout le monde a son mot à dire (France 2)

Claire, plus grande championne de Tout le monde a son mot à dire (France 2)

Xavier, l’un des plus grands champions des 12 Coups de midi (TF1)

Enzo, plus grand champion de Slam (France 3)

Samuel, un des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place (France 2)

Arthur, 2e plus grand champion de Slam (France 3)

Christophe, plus grand champion de Questions pour un champion (France 3)

Colette, 2e plus grande championne de Questions pour un champion (France 3)

Bruno, numéro 1 des 12 Coups de midi (TF1)



