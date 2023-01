« Crime à Biot » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (21 janvier 2023)

5 ( 9 )

« Crime à Biot » c'est ce soir, samedi 21 janvier 2023 sur France 3.







A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Crime à Biot » : l’histoire

Marie Lemaire, la trentaine, est empoisonnée lors d’un diner où est regroupée l’association des commerçants de Biot. Elle est l’héritière de la plus grosse verrerie de la ville, suite au décès de son mari François. Tous les convives sont de potentiels suspects. Nos enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, vérifier les alibis, chercher les mobiles.

Deux jours plus tard, une des convives, Olivia Rousseau meurt aussi empoisonnée. Elle laisse une lettre où elle s’accuse du meurtre de Marie et déclare s’être suicidée.

L’affaire serait close sans les intuitions de la vice-procureure Elisabeth Richard. Elle poursuit l’enquête et, tandis qu’est commise une troisième tentative de meurtre, elle démasque l’assassin.

Interprètes et personnages

Avec Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (capitaine Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Gwendoline Gourvenec (Clémence Roux), Stéphane Blancafort (Serge Pellegrino), Marianne Basler (Olivia Rousseau), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Jérôme Pouly Stéphane Caron)



Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous sur France 3 ce soir dès 21h10.

