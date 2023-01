Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse trouvée vendredi ? On vous dit qui s’y cache

4.9 ( 11 )

Les 12 coups de midi, qui se cache sur l’étoile mystérieuse de janvier 2023 ? – Une semaine après l’élimination de Stéphane, c’est vendredi que devrait être trouvée l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, selon la rumeur, elle sera décrochée dans deux jours !







Mais vous vous demandez qui se cache sur cette étoile mystérieuse ? On a la réponse et on était d’ailleurs les premiers à vous mettre sur cette piste !







Les 12 coups de mid : l’étoile mystérieuse découverte le 27 janvier 2023

En effet, derrière cette étoile mystérieuse, il devrait s’agir de l’actrice britannique Millie Bobby Brown. On vous explique les indices :

– Un paysage de Marbella car c’est là qu’elle est née

– La montre à gousset car elle a débuté dans la peau d’Alice dans « Once Upon a Time in Wonderland »

– La tasse de thé car elle est anglaise

– Les casseroles parce que sa famille tenait un restaurant

– La lune en référence à l’un de ses posts sur Instagram au sujet de la pleine lune qui a été liké plus de 2 millions de fois

– La pipette à parfum pour sa ligne de cosmétiques



