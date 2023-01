Les 20 chansons de l’année préférées des français : votre émission ce soir sur M6 (5 janvier)

5 ( 6 )

Les 20 chansons de l’année préférées des français au programme TV de ce jeudi 5 janvier 2023 – Ce soir à la télé, M6 vous propose de suivre l’émission « Les 20 chansons de l’année préférées des français », présentée par Elodie Gossuin.







Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play







Publicité





Les 20 chansons de l’année préférées des français du 5 janvier 2023, présentation

Élodie Gossuin vous invite à un grand show musical au cœur du Dôme de Paris. Grâce à un grand sondage IFOP, découvrez le classement des 20 chansons de l’année préférées des Français. 20 chansons qui sont déjà devenues des tubes incontournables et que vous avez le plus plébiscitées en 2022 !

Au programme de cette soirée événement, des prestations live exclusives et de nombreuses images qui retraceront une année riche en tubes avec : Amir, Angèle, Juliette Armanet, Amel Bent, Bigflo et Oli, Dadju, Pierre de Maere, Julien Doré, Jenifer, Clara Luciani, M. Pokora, Mentissa, Orelsan, Slimane, Soolking, Stromae, Christophe Willem, Yanns, Zazie… Retrouvez toutes les stars et toutes les chansons et qui ont marqué l’année musicale !

Quelle chanson avez-vous élue chanson préférée de l’année ?



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note