Ninja Warrior : de nouveaux qualifiés pour la finale (résumé + replay 21 janvier 2023)

Ninja Warrior, épisode 3 du samedi 21 janvier 2023 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 7 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittanaere accueillent de nouveaux candidats ce soir avec le nouveau parcours et la grande nouveauté cette année : des obstacles piégés sur la redoutable Memory Tower. Et ce samedi, il s’agit d’une soirée spéciale Ninjas de l’Extrême.







La soirée commence avec Charles Poujad, un habitué de Ninja Warrior. Il rêve toujours de la Tour des Héros ! Comme les autres, il mémorise les prises piégées de la Memory Tower avant de s’élancer. Il réussit à attraper la tyrolienne, il échappe donc à la Memory Tower ! Il tente le Méga Mur mais c’est raté. Il réussit sans problème le mur et se qualifie pour les duels.







Sylvain André et Alban Dubois enchainent. Alban a déjà participé tandis que Sylvain est champion de BMX. Sylvain finit dans l’eau ! De son côté, Sylvain réussit à attraper la tyrolienne et évite la Memory Tower. Mais il tombe au tout dernier moment juste avant le mur !

Place à Sandrine Ramin, et Julien Damiani déguisé en génie. Julien tombe très vite ! Sandrine, championne d’escalade, est impressionnante. Elle se retrouve sur la Memory Tower mais tombe en prenant une prise piégée.



Romain Castrique, enchaine. Il attrape la tyrolienne et termine le parcours. Il tente le Mega Mur. Mission réussie, il est en finale !

Place ensuite à Valentin Decarnin et son petit frère, Léopold Decarnin. Valentin a déjà participé mais c’est une première pour son frère. Valentin vise une troisième victoire consécutive. Ils arrivent tous les deux au bout du parcours mais doivent affronter la Memory Tower. Les deux tombes sur des prises piégées mais Leopold va un peu plus loin !

On continue avec Matthias Noirel, qui a déjà participé plusieurs fois. Il attrape la tyrolienne ! Matthias rate le méga mur mais réussit à le mur et se qualifie pour les duels.

Les soeurs, Cass’ et Cléopatre, tentent le parcours. Elles tombent toutes les deux !

Place à Bastien, vainqueur de « Koh-Lanta : le totem maudit ». Mais il tombe au début du parcours B.

On continue avec Robin. Il réussit à attraper la tyrolienne. Il buzze sur le méga mur et va donc directement en finale !

Mathilde Becerra, championne d’escalade, tente sa chance. Elle échoue au pied du mur ! C’est ensuite Nans Brenier, facteur, réussit à attraper la tyrolienne. Il échoue aux fusées du parcours A !

Place à Thomas Dudoué, candidat emblématique de Ninja Warrior. Il doit affronter la Memory Tower. C’est un échec, il attrape un prise piégée !

Romain Pochard, réussit à buzer en haut du mur !

Ninja Warrior du 21 janvier 2023, les duels de la demi-finale

Le premier duel oppose les deux meilleures femmes : Sandrine Ramin et Mathilde Becerra. Elles sont impressionnantes et c’est très serré ! C’est finalement Sandrine qui se qualifie pour la finale.

Le second oppose Matthias Noirel à Tom Ferré. C’est serré et c’est Matthias qui remporte le duel !

Le troisième oppose Charles Poujade à Alban Dubois. Charles réussit en 58 secondes !

Le quatrième oppose Romain Pochard à Clément Foucat. Romain remporte le duel !

Le cinquième oppose Léopold Decarnin à Nans Brénier. C’était serré mais c’est Lépold qui réussit et se qualifie pour la finale.

Le sixième oppose Valentin Decarnin à Sébastien Jeanroy. Les deux tombent à l’eau mais Valentin tombe le second, il est donc en finale.

Le septième oppose Thomas Dudoué à Jérémy Verrier. C’est Thomas qui se qualifie ! Charles finit premier de la soirée et aura donc un joker sur la grande finale de la saison.

C'est ainsi que s'achève cette troisième soirée de Ninja Warrior saison 7.

