Open d’Australie : suivre Carreno Busta / Bonzi en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Tennis Open d’Australie – Carreno Busta / Bonzi en direct, live et streaming, c’est ce matin sur Eurosport ! Le deuxième tour de l’Open d’Australie se poursuit ce jeudi. Tôt ce matin, le français Benjamin Bonzi affronte l’espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 14.







Publicité





Un match à suivre ce matin, à partir de 5h45, en exclusivité sur Eurosport.







Publicité





Carreno Busta, classé 15ème à l’ATP, a passé le premier tour sans encombre, éliminant Pedro Cachin en 3 sets (7-6, 6-1, 7-6). De son côté, Benjamin Bonzi, 48ème mondial, a sorti Mattia Bellucci en 4 sets. Ça s’annonce difficile aujourd’hui pour le français !

Open d’Australie Carreno Busta / Bonzi en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes levé tôt, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 5h45.



Publicité





Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Carreno Busta / Bonzi, simple messieurs du tournoi de tennis de Open d’Australie, un match à suivre ce matin sur Eurosport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note