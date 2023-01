Open d’Australie : suivre Fernandez / Garcia en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Tennis Open d’Australie – Fernandez / Garcia en direct, live et streaming, c’est cette nuit sur Eurosport ! Le deuxième tour de l’Open d’Australie continue ce jeudi. Cette nuit dans le tableau féminin, la française Caroline Garcia affronte la canadienne Leylah Fernandez.







Un match à suivre cette nuit, à partir de 4h30, en exclusivité sur Eurosport.







Après sa très belle saison 2022, c’est pleine d’ambition que l’on retrouve la française Caroline Garcia à Melbourne. Numéro 4 mondial, elle a passé son premier tour sans encombre et compte bien se défaire de Fernandez pour filer tout droit au troisième tour de cet Open d’Australie 2023 !

De son côté, Leylah Fernandez a sorti une autre française, Alizée Cornet, au premier tour.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes levé tôt, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 4h30.



Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fernandez / Garcia, simple dames du tournoi de tennis de l’Open d’Australie, un match à suivre cette nuit sur Eurosport.

