« S.W.A.T. » du 31 janvier : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 31 janvier 2023 – Ce soir et comme tous les mardis, TF1 continue la diffusion des épisodes inédits de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui encore, pas moins de trois nouveaux épisodes inédits.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







« S.W.A.T. » du 31 janvier 2023 : vos épisodes inédits ce soir

« Les gentils ne gagnent pas toujours à la fin » : Un père en deuil dont le fils s’est vu refuser une greffe du rein, s’attaque aux médecins et à l’hôpital qu’il estime responsables de la mort de son enfant. Hondo et son équipe doivent intervenir avant qu’il ne commette l’irréparable.

« L’esprit d’équipe » : Michelle découvre sur le site internet de la chaîne d’information locale une vidéo dans laquelle Hondo abat de sang-froid deux policiers faisant l’objet de plaintes pour violences racistes. Hondo, se sachant victime d’une machination, décide de fuir la police afin d’éclaircir cette affaire lui-même. Officieusement, la brigade du S.W.A.T. lui témoigne sa confiance et entreprend de l’aider. Street le conduit chez Elyse, une amie informaticienne, qui leur révèle que la vidéo est un deepfake et parvient à remonter jusqu’à l’adresse de son instigateur. Le commanditaire est Arthur Novak, le criminel dont Hondo a tué le fils lors de son exil au Mexique, fermement décidé à se venger. Il retient en otage les deux policiers qu’il a fait passer pour morts dans le but de les échanger contre Hondo.



« Explosions en série » : Alors que les jeunes recrues sont en plein exercice, un site de forage explose, menaçant un immeuble d’habitations voisin. Powell se lance seule dans une mission de sauvetage, contre les ordres de l’équipe 20. Heureusement, la victime et elle s’en sortent indemnes, mais Hicks ne voit pas ce comportement d’un bon œil. Street intervient pour remettre la jeune recrue sur les bons rails. Au cours de la journée, le S.W.A.T. découvre que l’explosion n’était pas accidentelle et qu’un groupuscule militant s’en prend aux puits de pétrole, qu’il juge nauséabonds pour la santé publique.

Ces trois épisodes inédits seront suivis de 2 rediffusions des saisons précédentes dès 23h35.

