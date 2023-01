« La vie, l’amour, tout de suite » : histoire et interprètes du téléfilm sur M6 ce soir (31 janvier 2023)

5 ( 1 )

« La vie, l’amour, tout de suite » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce soir dans le cadre d’une une soirée spéciale sur le thème de la mucoviscidose. Une fiction adaptée d’une histoire vraie, celle de Julie Briant. Atteinte de mucoviscidose, elle est bien décidée à vivre sa vie à fond. Elle a publié, en 2020 chez Albin Michel, un livre éponyme écrit par Catherine Siguret, dont est inspiré cet unitaire. Aujourd’hui, à 27 ans elle est mariée et mère de deux enfants.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« La vie, l’amour, tout de suite » : l’histoire

Julie, 16 ans, est atteinte de la mucoviscidose. Alors que la maladie menace d’étouffer ses poumons, la jeune fille n’en fait qu’à sa tête, dévorant la vie à pleines dents. Lorsqu’elle rencontre Ludo, 17 ans, elle « sait » : eux deux, ça sera pour toujours ! Alors, quelques semaines plus tard, quand Julie découvre qu’elle est enceinte, l’adolescente tout feu tout flammes n’hésite pas une seconde. Ce bébé qu’elle a toujours voulu, elle l’aura. Soutenue par Ludo, elle défie le monde des adultes en menant ce combat avec un courage et une volonté exceptionnelle pour contrer la maladie et la mort qui rôdent… C’était pourtant impossible qu’elle tombe enceinte à cause de sa maladie, mais elle en est sûre, elle donnera la vie ! Quitte à cacher sa grossesse jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’y mettre fin, consciente que son médecin, le docteur Garriguès et ses parents, Cathy et Christian, n’accepteront jamais qu’elle mette sa vie en danger.

Interprètes et personnages

AVEC : Anne MARIVIN (Cathy), Sandy Afuini (Julie), Éric CARAVACA (Christian), Medi SADOUN (Docteur Guarrigues), Anna Biolay (Amélie), Louis Durant (Ludovic), Mathieu MADÉNIAN (professeur pâtisserie), Esther Valding (Vanessa)



Et après le film

À l’issue du téléfilm, Ophélie Meunier accueille en plateau des invités exceptionnels. À ses côtés : Julie Briant, jeune femme atteinte de mucoviscidose dont l’autobiographie a inspiré la fiction, Anne Marivin qui incarne la maman de Julie dans le téléfilm et Laurence et Pierre Lemarchal fondateurs de l’association Grégory Lemarchal, leur fils décédé il y a 15 ans.

Le débat sera suivi d’un documentaire inédit, Mucoviscidose : l’histoire vraie de leur incroyable combat.

Extrait vidéo

