Tennis : Djokovic pourra participer à l’US Open 2023

Bonne nouvelle pour le serbe Novak Djokovic, qui vient de remporter l’Open d’Australie dimanche à Melbourne. Non vacciné contre le Covid, il avait du renoncer à l’US Open l’an dernier car le certificat de vaccination était toujours exigé pour pouvoir entrer sur le sol américain.







Mais dans quelques mois, il n’y aura plus restrictions aux Etats-Unis ! En effet, Job Biden a décrété que la fin de l’état d’urgence lié au Covid et dès le mois de mai, il ne sera plus nécessaire d’être vacciné pour entrer aux Etats-Unis.







Novak Djokovic pourra donc participer aux tournois de l’été aux Etats-Unis, ainsi qu’à l’US Open qui démarrera fin août.

Une occasion de plus pour le serbe d’arriver aux 23 titres en Grand Chelem et ainsi dépasser Rafael Nadal. Mais avant cela, il y aura Roland Garros et Wimbledon pour peut être les départager.



