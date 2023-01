Un si grand soleil du 17 janvier : Johanna revoit Yann (résumé épisode 1067 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 17 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1067 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 17 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe nettoie la piscine quand Cécile rentre. Il dit qu’il est content qu’elle soit rentrée et qu’il lui a manqué. Il s’excuse et se dit désolé pour tout. Il a parlé à Achille et regrette de ne pas avoir pris la mesure du problème. Christophe promet que ça va changer, Cécile l’interroge sur ce qui le tracassait… Christophe dit qu’il avait peur de ne pas être à la hauteur. Cécile lui pardonne.







Margaux prévient Johanna que l’une de ses clientes est au commissariat pour vol. Et c’est Cross qui est en charge de l’enquête…



Le client d’Eve s’inquiète, il craint que Sandra couche avec le tentateur. Eve lui assure que ça n’ira pas jusque là. Guillaume hésite à tout arrêter… Il ne sait plus où il en est. Eve lui déconseille de construire son mariage sur des soupçons. Il réalise qu’il veut savoir.

Johanna est face à Cross avec sa cliente. Celle-ci est cleptomane et Johanna lui montre l’expertise psychologique. Cross la prend de haut et est odieux… Johanna demande une pause et sort de la salle. A l’extérieur, Johanna lui reproche de régler ses comptes.

Alex fait le tour des horlogeries pour retrouver la fameuse montre de Rostand mais il n’a toujours rien trouvé. Il propose à Manu de creuser encore sur Hosse mais il craint la réaction de Becker.

Dimitri est avec Sandra en voiture, il l’emmène pour une surprise. Il lui montre un endroit qui lui tient à coeur et se confie à elle… Il joue sur la corde sensible et lui prend la main. Sandra le calme, elle dit qu’il y a un malentendu : elle est en couple et aime son compagnon à la folie, elle va se marier ! Sandra se confie à Dimitri, elle dit que c’est l’homme de sa vie.

Akim appelle Noémie pour lui rappeler qu’ils ont rendez-vous chez Bilal à 19h. Il lui dit qu’elle va rencontrer Margaux, la copine de Ludo.

Achille se confie encore à Sylvain, il regrette d’avoir mal parlé à Cécile et appréhende de la revoir. Sylvain l’encourage, il est convaincu qu’ils finiront par y arriver.

Margaux retrouve Ludo, elle s’excuse de s’être énervée la veille. Ils font la paix. Pendant ce temps là, Christophe libère Charles et s’excuse pour son comportement des derniers jours. A la coloc, Noémie fait la connaissance de Margaux. Noémie parle de son équithérapie, elle va devoir trouver un associé. Margaux pense que ça serait parfait pour Ludo.

Yann se confie à Hugo sur Johanna. Il comprend pas pourquoi c’est si tendu entre eux, Hugo pense qu’il la kiffe et se prend trop la tête.

Au cabinet, Christophe se met sur son ordi et fait une recherche sur Darius Hoss…

Un si grand soleil du 17 janvier extrait, Johanna face à Yann

