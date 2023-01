Un si grand soleil du 3 janvier : Christophe fait une découverte (résumé épisode 1051 en avance)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 3 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1051 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le premier épisode de l’année de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 2 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Charles raconte à Christophe l’excès de violence de Ziggy. S’il n’avait pas été dans sa cage, il l’aurait massacré ! Christophe se demande ce qui déclenche une telle agressivité. Il interroge Charles sur ce qu’il faisait. Il ne comprend pas, Charles se demande si ce n’est pas un chien battu qui se serait retourné contre son maître. Christophe aimerait faire des examens approfondis.







Cécile appelle Margaux, elle a trouvé sa robe et ses chaussures. Cécile avoue qu’elle stresse un peu vis à vis d’Achille. Avec Christophe ça se passe bien mais quand ils sont que tous les deux, y’a comme un malaise… Elle craint qu’il ne l’aime pas et qu’il se force. Margaux lui conseille de lui laisser le temps de s’adapter.



Ludo parle à Bilal de sa nouvelle copine, Margaux, et aimerait l’inviter à dîner. Bilal accepte avec plaisir, il est content pour lui.

Eve et Dimitri reçoivent leur premier client. Il leur explique son histoire avec sa compagne mais il se demande s’il peut lui faire confiance. Eve le trouve sexiste et n’est pas très agréable. Mais le client veut être rassuré, Dimitri le retient et Eve se ressaisit.

Christophe et Charles continuent de chercher. Ziggy n’a aucune trace de fracture à la radio mais des marques dues à un collier d’étranglement. Et ses dents ont été limées en pointe… Ils pensent qu’il a été dressé pour attaquer.

Eve et Dimitri parlent du premier client. Eve explique qu’ils n’ont pas encore les moyens pour engager un tentateur, Dimitri doit donc s’y coller. Il ne veut pas mais n’a pas le choix.

Christophe appelle Manu pour le prévenir de ses découvertes. C’était un animal maltraité sans aucun doute. Il demande un peu plus de temps pour affiner ses conclusions. Il veut le garder quelques jours de plus, Manu fait part de sa demande au juge.

Laetitia reparle à Johanna de sa proposition. Mais Johanna lui explique qu’avec Florent ils doivent encore prendre une décision.

Margaux et Ludo parlent du mariage de Christophe et Cécile. Ludo stresse, il n’a jamais été témoin.

Noémie et Akim sont sur un marché. Elle croise une jeune autiste qu’elle avait eu en équithérapie. Akim lui conseille de reprendre.

Eve est dans la boutique de guitares où travaillent la femme à tester. Elle la sonde et elles sympathisent. Dimitri appelle Sabine, elle fait les courses et il lui dit d’acheter une bouteille pour fêter leur premier contrat. Il est honnête et lui dit qu’il va devoir être le tentateur. Sabine s’emporte. Elle appelle Claudine et s’en prend encore à elle…

Manu appelle Christophe, il peut garder le chien quelques jours de plus. Cécile interroge Christophe, qui lui dit que le chien a été dressée pour l’attaque. Il pense qu’avec du temps et de la patience, il peut être rééduqué. Cécile lui conseille de ne pas trop s’attacher, il pense que les proches de la victime vont demander qu’il soit euthanasié.

Un si grand soleil du 3 janvier extrait, Sabine très remontée

