C ce soir du 2 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un le premier numéro inédit de l’année de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « 2023 : UNE GUERRE SANS FIN ? ».







C ce soir du 2 janvier 2023 : sommaire et invités

2022 restera dans l’Histoire comme l’année de la guerre, déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, l’année qui s’ouvre sera-t-elle celle de la paix ? Pour le moment, nous en sommes encore très loin et le ministre français des armées prédit même “une massification des attaques russes” dans les prochaines semaines… Alors ce début d’année sera-t-il déterminant pour la suite du conflit ?

Pour cette émission sur le thème « 2023 : UNE GUERRE SANS FIN ? », les invités en plateau seront :

📌 Général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d’État Major du SHAPE (commandement suprême des opérations de l’OTAN) (2014 – 2016)

📌 Jean-François Colosimo, essayiste, documentariste, éditeur, auteur de « La crucifixion de l’Ukraine » aux éditions Albin Michel (03/10/22)

📌 Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)

📌 Lyudmyla Tautiyera, consultante en politique publique

📌 Pierre Haski, chroniqueur géopolitique sur France Inter



