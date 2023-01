Un si grand soleil du 30 janvier : Enric fait un aveu à Leonor (résumé et vidéo épisode 1076 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 30 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1076 en avance – Un nouvel épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » vous attend demain. Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 30 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Leonor appelle Dimitri, qui est entrain de courir. Elle lui confie qu’elle a rencontré quelqu’un avec qui elle travaille, qui lui plait bien. Dimitri plaisante et lui propose les services de son agence pour le tester. Mais quand Leonor arrive chez L Cosmétiques, Bertier lui annonce qu’Elisabeth ne veut pas la garder. Leonor pense qu’elle a découvert qui elle était par rapport à Myriam… Bertier demande à Enric de faire quelque chose en tant que délégué du personnel.







Yann est avec Hugo, qui lui conseille de se changer les idées et se sortir Johanna de la tête.



Thaïs est aux côtés de Robin, elle lui a ramené de quoi lire, les cours, et des bonbons. Mais Robin se sent mal… Il est essoufflé et a du mal à respirer, il minimise et veut pas qu’elle appelle son père. Thaïs est désolée, elle culpabilise. Robin lui dit qu’elle n’y est pour rien.

Enric va parler à Elisabeth, elle dit ne pas être satisfaite par le travail de Leonor. Enric ne comprend pas, il dit que Bertier est très content de son travail. Enric veut mettre la pression à Elisabeth, il en parle à Bertier. Mais Leonor refuse de faire des histoires. Elle décide de dire la vérité à Enric au sujet de Myriam. Enric refuse de céder quand même.

Alain parle à Evan de la gêne respiratoire qu’il a constaté sur son fils. Il veut être sur qu’il n’ait pas d’infection et va lui faire passer une radio du thorax. Evan semble inquiet.

Claudine reçoit un appel du procureur, il l’invite à boire un verre et elle lui propose le lendemain.

Elisabeth reçoit un appel d’Alain, elle lui dit qu’elle n’avait pas envie de trainer au bureau donc elle est rentrée. Elle ne veut plus voir Leonor, Alain lui dit qu’elle n’a rien à voir avec qui est arrivé à Myriam. Il pense qu’elle mélange tout.

Hugo et Yann boivent un verre, Hugo remarque qu’une femme regarde Yann. Mais derrière, Johanna est avec Milo et rigole…

Enric et Leonor passent la soirée ensemble. Ils rigolent, mais Enric confie à Leonor qu’il a eu une histoire avec Myriam. Leonor prend la fuite.

Yann focalise sur Johanna, Yann décide d’aller la voir… C’est gênant et Hugo lui reproche. Yann repart remonté.

Chloé rejoint Evan et Alain, Robin ne va pas bien et passe des examens supplémentaires. Il a de la fièvre et une insuffisance respiratoire, il a sûrement une infection. Alain explique à Chloé que c’est préoccupant.

VIDÉO Un si grand soleil du 30 janvier extrait, Enric se confie à Leonor

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

