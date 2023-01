Vortex du 16 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 6 )

Vortex du 16 janvier 2023 – Ce soir à la télé, France 2 diffuse le final de la série « Vortex », portée par Tomer Sisley et Camille Claris. Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6 inédits (les deux derniers).







Vortex du 16 janvier 2023, vos épisodes

Épisode 5 : Mélanie est bouleversée lorsqu’elle apprend que c’est très probablement Nathan, l’ami et coéquipier de son mari, qui va l’assassiner dans quelques heures… Elle a une dernière requête : rencontrer sa fille qu’elle n’a pas vu grandir. En 2025, Parvana a mis ses menaces à exécution et a quitté le foyer avec Sam. Pour ne rien arranger, Ludo se retrouve dessaisi de l’enquête. Ludovic et Mélanie parviendront-ils à empêcher l’inéluctable ?

Épisode 6 : 1998 : après avoir tiré sur Nathan, Mélanie se réfugie chez Hector, son ami de lycée, avant de comprendre qu’elle vient de se jeter dans la gueule du loup ! 2025, Ludo va malgré tout confronter Hector, à ses risques et périls. Mélanie, dans un dernier espoir, fuit et court jusqu’à la plage : parviendra-t-elle à échapper à son destin ?



Vortex – rappel de la présentation de la série

2025. Les scènes de crime sont maintenant filmées et reconstituées en réalité virtuelle afin d’être étudiées dans leurs moindres détails. Capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic a eu le malheur de perdre il y a 27 ans l’amour de sa vie, Mélanie. La mère de leur fille Juliette est morte dans ce qui semblait être un accident …

Le corps d’une femme est découvert en 2025 sur la plage du Corsen, cette même plage où le corps de Mélanie avait été retrouvé en juillet 1998. Alors qu’il examine la scène de crime dans la salle de réalité virtuelle, Ludo, le souffle coupé, y découvre, sans pouvoir la toucher, Mélanie, vivante. Une faille temporelle s’est ouverte, ils peuvent communiquer entre 2025 et 1998 ! Ludovic prévient Mélanie : elle va mourir dans 11 jours ! Mais la sauver d’une mort certaine, cela signifie que Ludovic risque de perdre sa vie au présent, celle qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme Parvana, et leur fils Sam …

Vortex, les interprètes

Avec : Tomer Sisley (Ludovic Beguin), Camille Claris (Mélanie Beguin), Zineb Triki (Parvana), Eric Pucheu (Nathan Leroy), Sandrine Salyères (Florence), Ludovik (Hector Delavigne), Léo Chalié (Kim), Anaïs Parello (Juliette), Juliette Plumecocq-Mech (Agathe Buron), Julien Floreancig (Nicolas Orsat), Evelyne El Garby Klaï (Yasmine Ben Salem), Marc Andreoni (Commissaire Le Goff), Maxime Gueguen (Sam Beguin)

