« Ant-Man et la guêpe » : l’histoire de votre film ce soir sur TF1 (26 février)

« Ant-Man et la guêpe » au programme tv de votre dimanche 26 février 2023. Un film des studios Marvel, deuxième volet des aventures de Ant-Man sur grand écran.







A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1, via sa fonction direct.







« Ant-Man et la guêpe » : histoire

Scott Lang, alias Ant-Man, a du mal à concilier vie de super-héros… et de père de famille. Pourtant, il va devoir revêtir une nouvelle fois son costume afin de remplir une mission de la plus haute importance confiée par le docteur Hank Pym et sa fille, Hope Van Dyne. Il va, en effet, devoir se battre aux côtés de la Guêpe pour combattre un nouvel ennemi : le Fantôme…

Casting : interprètes et personnages

Avec : Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne / La guêpe), Michael Peña (Luis), Walt Goggins (Sonny Burch), Michael Douglas (Le docteur Hank Pym)



Le saviez-vous ?

– Selon Kevin Feige, producteur du film, ce film est la suite directe de « Ant-Man » et de « Captain America Civil War »

– « Ant-Man et la guêpe » est le 20ème film de l’univers cinématographique Marvel

– Beau succès au box-office, le film a généré près de 623 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Bande-annonce officielle

Fans de l’univers Marvel, voici la bande-annonce de votre film.

« Ant-Man et la guêpe » c’est ce dimanche 26 février 2023 sur TF1 et MYTF1.

