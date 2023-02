Balthazar du 16 février 2023 : votre épisode inédit ce soir sur TF1

5 ( 7 )

Balthazar du 16 février 2023 – Ce jeudi soir et comme chaque semaine, TF1 poursuit la diffusion de la 5ème et dernière saison inédite de Balthazar. Au programme aujourd’hui et alors que Balthazar a finalement choisi de garder sa fille, le quatrième épisode de la saison, suivi de plusieurs rediffusions.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Balthazar du 16 février 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 5 « Famille parfaite » : Balthazar et Camille sont appelés sur une impressionnante scène de crime : une famille, le père, la mère et le fils ont été exécutés sur une aire d’autoroute. Rapidement, Balthazar comprend que la famille a été créée de toutes pièces : aucun d’entre eux ne se connaissait quelques jours avant de monter dans cette voiture. Chacune des victimes a accepté cette mascarade pour transporter de la drogue… qui a disparu. Qui les a tués et a volé la drogue ?

Avec : Tomer Sisley (Raphaël Balthazar), Constance Labbé (Camille Costes), Yannig Samot (Jérôme Delgado), Philypa Phoenix (Fatim), Côme Levin (Eddy), Caterina Murino (Olivia Vésinet), Pauline Cheviller (Lise), Leslie Medina (Maya), Félix Bossuet (Victor), Olivier Sitruk (Alexandre Balthazar), Hugo Bardin (Paloma), Zoé Diowo Ceccaldi (Fille Olivia 1), Marina Giroud (Fille Olivia 2), Pierre Thomas (Fils Olivia), Arben Bajraktaraj (El guapo), Chloé Stefani (Clarissa Fourcade), Franc¸ois Raison (Axel Kramer), Annick Le Goff (Marie Kramer), Cécile Dominjon (La mère (Elodie)), Eric Aubrahn (Le père (Teddy)), Victor Le Fèvre (Le fils (Karim)), Eloïse Valli (Bimbo), Guillaume Durieux (Le père de Karim), Anne-Gaëlle Jourdain (Florence), Grizzly (Videur), Yann Chermat (François Martin), Xavier Gojo (Maton), Edith Le Merdy (Inspectrice ASE), Karine Dulot (La mère de Karim)



