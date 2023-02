Envoyé Spécial du 16 février : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

4.5 ( 8 )

Envoyé Spécial du 16 février 2023 – Ce jeudi 16 février à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir pour cette émission spéciale « Ukraine : une guerre sans fin ? ».







Envoyé Spécial du 16 février 2023 : sommaire de la soirée spéciale Ukraine

Depuis un an, la rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour couvrir la guerre en Ukraine grâce à ses équipes d’envoyés spéciaux et de correspondants qui se relayent sur le terrain pour informer et décrypter ce conflit à travers nos éditions, nos magazines d’information, notre chaîne d’info en continu, franceinfo canal 27 et franceinfo.fr. Ce sont près de 4500 sujets qui ont été diffusés sur les antennes de France Télévisions.

À l’occasion des un an de la guerre en Ukraine, toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions se mobilisent autour d’une soirée dédiée au conflit et à ses répercussions dans le monde.

